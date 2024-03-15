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Пятница, 15 марта 2024, 14:21 мск

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В Кемеровской области раскрыли крупную нарколабораторию

В Кемеровской области правоохранители пресекли деятельность нарколаборатории, запрещенную продукцию которой продавали в даркнете. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по региону.

«Проведенными оперативно-разыскными мероприятиями задержаны жители области, входившие в межрегиональную преступную группу. Из незаконного оборота изъято более 15 кг наркотических средств и их прекурсоров, на сумму свыше 20 млн рублей», – сообщили в управлении.

Кроме этого, пресечена деятельность лаборатории по производству синтетического наркотика.

В результате были задержаны три человека. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Кемерово, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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