Белгородский минздрав сообщил об 11 погибших из-за украинских обстрелов за неделю

За неделю из-за обстрелов Белгородской области со стороны украинских войск 11 мирных жителей погибли, еще 82 пострадали. Об этом сообщил глава регионального минздрава Андрей Иконников.

«Всего за неделю с 12 по 18 марта у нас пострадавших 93 человека, 11 из них погибли», – сказал министра на оперативном совещании (цитата по ТАСС).

Иконников уточнил, что в горбольнице № 2 Белгорода находится 23 пострадавших, в областной больнице – 17 человек, еще один пациент поступил утром. Два ребенка проходят лечение в детской областной больнице, добавил он.

По данным министра, девять человек находятся в тяжелом, но стабильном состоянии. Он не исключил, что некоторые пациенты будут перевезены на лечение в федеральные центры в Москве.

На протяжении прошлой неделе Белгород и Белгородская область ежедневно подвергались интенсивным обстрелам со стороны ВСУ. Сегодня при утреннем обстреле Белгорода пострадал один человек. Накануне в результате ударов ВСУ погибли два жителя областного центра, среди жертв – 16-летняя девушка.

Президент РФ Владимир Путин, выступая накануне в избирательном штабе, допустил создание «санитарной зоны» на украинской территории, непреодолимой для средств поражения ВСУ, из-за обстрелов приграничных российских регионов.

Белгород, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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