ВСУ убили двух и ранили четырех человек под Белгородом

Два человека погибли, четыре ранены в результате обстрела Белгородского района. Среди жертв обстрела 17-летний юноша, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Система ПВО помогла отразить воздушную атаку с украинской стороны, но в селе Никольское есть жертвы.

«В результате прямого попадания в частный дом погибли два человека: молодой человек 17 лет и мужчина, от полученных ран они скончались до приезда скорой помощи. Спасатели извлекли из-под завалов этого же дома маленькую девочку, у нее закрытая черепно-мозговая травма и переломы конечностей. Бригадой скорой ребенок доставлен в детскую областную больницу», – говорится в телеграм-канале губернатора.

Под завалами в том же доме могут быть еще люди, предварительно, две женщины. Спасатели их ищут.

Также пострадали трое мужчин: у одного баротравма, у второго ушибы и осколочные раны конечностей, третий отравился угарным газом, пока помогал доставать ребенка из-под рухнувшего дома. Все трое получили помощь на месте и отказались ехать в больницу.

Еще четыре дома в Никольском повреждены: выбиты окна, посечены кровля, фасад и заборы. Также поврежден частный дом в поселке Борисовка Борисовского района.

За минувшую неделю 11 мирных жителей погибли, 82 пострадали в результате атак с украинской стороны на Белгородскую область. утром 18 марта при обстреле столицы региона ранены два человека, как уточнил мэр города Валентин Демидов.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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