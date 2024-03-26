«Всё впереди»: директор ФСБ ответил на вопрос, почему Буданов* все ещё жив

Директор ФСБ Александр Бортников заявил журналистам, что начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов* является законной целью для российских силовых структур, как и все, кто совершает преступления против России. Также он считает, что Служба безопасности Украины должна быть признана террористической организацией.

«Те, кто совершает преступления в отношении России и российских граждан, являются законной целью», – ответил глава ФСБ на соответствующий вопрос про Буданова* и остальных руководителей спецслужб Украины, сообщает ТАСС.

На уточняющий вопрос, почему Буданов* и руководство украинских спецслужб до сих пор живы, директор ФСБ сказал: «Всё впереди», передает «Интерфакс».

Бортников также заявил, что СБУ необходимо признать террористической организацией. «Надо это делать, конечно. Я считаю, что это основание не только считать, но и принимать соответствующее решение», – сказал Бортников, отвечая на вопрос, нужно ли признать СБУ террористической организацией, учитывая последние заявления ее главы Василия Малюка* о причастности украинской спецслужбы к терактам на территории России.

Ранее сегодня Басманный суд Москвы заочно арестовал Малюка* по делу о терроризме. Глава СБУ объявлен в федеральный и межгосударственный розыск.

Напомним, в конце декабря Басманный суд российской столицы второй раз заочно арестовал Буданова* по обвинению в причастности к 104 террористическим актам на территории РФ.

* Внесены в России в список террористов и экстремистов

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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