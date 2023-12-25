Глава ГУР Украины Буданов второй раз заочно арестован в России за 104 теракта

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал начальника главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова по обвинению в причастности к 104 террористическим актам. Об этом сообщается в телеграм-канале московских судов общей юрисдикции.

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы в отношении Буданова Кирилла Алексеевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца», – сказано в сообщении.

Отмечается, что срок исчисляется с момента экстрадиции главы военной разведки Украины в Россию, либо с момента задержания на территории страны.

Согласно материалам суда, Следственный комитет России обвиняет Буданова в совершении 104 терактов (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ).

Напомним, в апреле этого года Лефортовский районный суд Москвы уже заочно арестовывал Буданова по обвинению в организации террористической деятельности на территории России, подготовке теракта, незаконных операциях со взрывчатыми веществами.

Ранее ФСБ заявляла, что Буданов является организатором теракта на Крымском мосту, который произошел 8 октября 2022 года. Тогда жертвами подрыва грузовика на мосту стали четыре человека. Следственный комитет подтвердил версию спецслужб.

В октябре этого года СК РФ обвинил в атаках беспилотников на регионы России Буданова и еще нескольких украинских военачальников: «Следствие собрало достаточное количество доказательств, свидетельствующих о причастности высшего военного руководства Украины к организации и совершению более 100 воздушных ударов при помощи беспилотных самолетов в период с апреля 2022 года по сентябрь 2023 года. Эти удары были совершены по территориям Москвы и Московской области, Крыма и Севастополя, а также регионам Ростовской, Белгородской, Брянской областей и другим регионам России».

В декабре МВД России объявило в розыск главу ГУР Украины.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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