Суд в Москве заочно арестовал главу СБУ по обвинению в терроризме

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заочно арестован в России по делу о терроризме. Соответствующее решение вынес Басманный суд Москвы, удовлетворив ходатайство следствия. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции российской столицы.

Малюк обвиняется по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (теракт). Он объявлен в федеральный и межгосударственный розыск. Срок ареста будет исчисляться с момента экстрадиции Малюка в Россию либо с момента его задержания на территории РФ.

Кроме того, Басманный суд заочно арестовал гражданина Грузии Александра Инасаридзе по обвинению в совершении теракта на Крымском мосту.

Накануне Малюк заявил в своем телеграм-канале о причастности СБУ к ударам по нефтезаводам в России. Кроме того, он вновь заявил, что украинская спецслужба стоит за подрывом Крымского моста в октябре 2022 года. Также Малюк назвал в числе целей СБУ корабли в Черном море, а также системы РЭБ и ПВО России.

Кроме того, глава СБУ дал понять, что украинская спецслужба причастна к убийствам в России военкора Владлена Татарского и экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы, но заявил, что Киев не будет брать на себя ответственность за эти преступления. Как сообщает «Украинская правда», отвечая на вопрос, причастна ли СБУ к этим убийствам, руководитель ведомства ответил, что «вопрос задан по адресу».

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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