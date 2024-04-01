Вашингтон искажает данные о теракте в «Крокусе», чтобы скрыть свою причастность – СВР

Вашингтон старается исказить картину теракта в «Крокус сити холле», чтобы обелить себя и киевский режим, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России. Но даже страны НАТО и ЕС не могут согласовать свои оценки случившегося.

«Администрация Джо Байдена активизирует работу по формированию искаженной картины произошедшего в России 22 марта масштабного теракта. Поступающие в службу данные свидетельствуют о том, что при организации нападений украинцы активно пользуются спутниковой информацией, предоставляемой им американской разведкой», – цитирует сообщение ТАСС.

В СВР отметили, что действия США выглядят подозрительно и дают основания заподозрить Штаты в причастности к международному терроризму. Особенно стремление обелить киевский режим во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Американцам не удается добиться единства оценок подмосковной трагедии даже среди членов НАТО и ЕС. Вашингтон начал выгораживать Зеленского еще до того, «как успел остыть пепел» сгоревшего «Крокус сити холла». Подобная поспешность многим на Западе кажется опрометчивой, а на Востоке – подозрительной», – отметили в разведке.

Киевский режим активно применяет методы террористов, и атака в Подмосковье выглядит как часть единой схемы наравне с обстрелами гражданских районов Белгорода.

«Киевский режим давно ведет в отношении нашей страны полноценную террористическую войну. Убийство мирных людей в Подмосковье – прямой «родственник» массированных ракетных обстрелов и атак ДРГ в Курской и Белгородской областях», – подчеркнули в разведке.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад «навязчиво» пытается убедить всех, что теракт в «Крокус сити холле» совершила запрещенная в РФ экстремистская организация «Исламское государство», чтобы отвести подозрения от Украины. В Москве уже отмечали, что Вашингтон начал попытки обелить Киев еще до начала расследования теракта.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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