Госдеп США утверждает, что Киев не имеет отношения к теракту в «Крокус сити холле»

Официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер, заявил, что Украина не имеет никакого отношения к теракту в «Крокус сити холле», потому что «их правительство дало четко это понять», – сообщает РИА Новости.

Отвечая на вопрос агентства о теракте в «Крокусе», представитель Госдепа сказал: «Теракт в «Крокусе» – это точно не Украина. Нет никакого украинского вмешательства. Точка! Мы видели, что украинское правительство дало четко это понять. А Россия не может предоставить доказательства, потому что их нет».

«Соединенные Штаты не хотят, чтобы страдал российский народ, но активизировать сотрудничество с Россией в области безопасности не планируют, хотя делиться развединформацией для предотвращения терактов готовы. Мы предупреждали российское правительство о планируемом теракте. Кроме того, 7 марта мы предупреждали об этом публично американских граждан», – добавил представитель Госдепа.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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