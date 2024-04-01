СКР задержал двух сотрудников Ростехнадзора из-за ЧП на «Пионере»

Сотрудники Следственного комитета задержали замначальника и старшего инспектора отдела по надзору за опасными производственными объектами Дальневосточного управления Ростехнадзора. Их подозревают в халатности (ст. 293 УК РФ), приведшей к обслуживанию опасного производственного объекта с грубыми нарушениями.

В 2022 и 2023 годах подозреваемые проводили проверки на руднике «Пионер», но не нашли «имевшие место грубые нарушения» законодательства о промышленной безопасности. Деятельность рудника не была приостановлена, никаких мер для улучшения ситуации не приняли, и добыча полезных ресурсов продолжалась «с грубыми нарушениями».

«В результате недобросовестного и небрежного отношения к своим должностным обязанностям ими не были реализованы полномочия по пресечению нарушений. Также продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту нарушения требований безопасности при ведении работ», – пояснили в управлении СКР по региону.

СКР уже задержал управляющего директора рудника в качестве подозреваемого. По итогам допроса фигуранту предъявлено обвинение, суд арестовал его на время расследования.

Ранее днем принято решение прекратить спасательную операцию на руднике «Пионер». Пять разведочных скважин вышли в затопленные выработки, и специалисты сделали вывод, что рудник затоплен, заблокированные по землей 13 рабочих погибли.

Благовещенск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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