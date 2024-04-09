В Кузбассе арестовали 12 иностранцев за торговлю героином и метадоном

В Кемеровской области 12 участникам преступного сообщества вменяется 29 наркопреступлений. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Задержанные мигранты, среди которых три женщины, занимались незаконным сбытом героина и метадона на территории Кузбасса, Алтайского края и Новосибирска. В ходе обысков правоохранители изъяли у подозреваемых более 7 кг наркотиков.

«Установлено, что преступное сообщество было организовано в интернет-мессенджере. Его участники были знакомы друг с другом. Они получали крупные партии запрещенных веществ, хранили и фасовали наркотики, а затем распространяли в трех регионах через сеть тайников», – говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела продолжается. Следователи определяют роль каждого из фигурантов в структуре преступного сообщества.

Кемерово, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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