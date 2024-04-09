В Оренбурге большая вода подошла к многоэтажкам – в городе экстренно возводят защитные насыпи

Паводковая обстановка в частично затопленном Оренбурге ухудшается с каждым часом. Уровень воды в реке Урал у города приближается к критической отметке в 930 см, до нее осталось 24 см, сообщает пресс-служба мэрии областного центра. Вода уже вплотную подошла к многоэтажным жилым домам в Ленинском районе Оренбурга, свидетельствует видео РИА «Новости», снятое с коптера. В городе в экстренном порядке возводят защитные насыпи в зонах возможного подтопления.

«Там, где это возможно мы дополнительно делаем насыпи, чтобы защитить многоэтажные жилые дома, а также коммунальную инфраструктуру от возможного подтопления», – рассказал первый замглавы города Алексей Кудинов. Также, по его словам, продолжается эвакуация жителей из СНТ и поселков, находящихся в зоне подтопления.

Напомним, сегодня утром в Оренбурге прозвучала сирена, оповестившая о необходимости немедленной эвакуации из зоны возможного подтопления. По прогнозу специалистов, уровень воды достигнет пика завтра, 10 апреля.

Мэр города Сергей Салмин призвал местных жителей к срочной эвакуации. «Мы приближаемся к опасным значениям. Я призываю жителей подтопляемых территорий: не ждать до последнего, не рисковать своей жизнью. Эвакуируйтесь заблаговременно», – сказал градоначальник в видеобращении к горожанам.

В зоне подтопления на данный момент находятся дачные массивы в поймах Урала и Сакмары: СНТ в районе поселка им. Куйбышева, Протопоповской рощи, Зауральной рощи, Овчинного городка, СНТ «Дубки» и «Дубовый плес», СНТ у реки Сакмара, а также район Форштадт, поселки Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный, Овчинный городок и поселок им. Куйбышева.

По состоянию на утро 9 апреля, в Оренбурге было подтоплено 2032 приусадебных участка, 1580 домовладений, сообщала пресс-служба мэрии. Эвакуировано 822 человека, в том числе 40 детей. В двух пунктах временного размещения находится 51 человек, в том числе 19 детей.

Оренбург, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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