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Среда, 10 апреля 2024, 13:12 мск

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Завербованная СБУ женщина готовила теракт против военных РФ в Запорожье

Жительницу Запорожской области задержали по подозрению в работе на Службу безопасности Украины и подготовке теракта против российских военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

По данным спецслужбы, сотрудники СБУ координировали деятельность задержанной и снабдили ее взрывчаткой. Женщина получила от сотрудников украинской спецслужбы взрывчатые вещества, которые хранились в тайнике. Во время обысков дома у подозреваемой были найдены и изъяты три тротиловые шашки по 400 граммов и компоненты для изготовления зажигательной смеси.

«По заданию украинских спецслужб террористка приобрела компоненты, необходимые для изготовления коктейля Молотова, и осуществила оборудование нового тайника для передачи исполнителям теракта указанных предметов», – заявили в пресс-службе (цитата по ТАСС).

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). В ближайшее время ей изберут меру пресечения.

Мелитополь, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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