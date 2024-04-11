В Оренбурге продолжается ухудшаться паводковая ситуация – туда снова вылетел глава МЧС

В Оренбурге паводковыми водами подтоплены более 3,6 тыс. дворовых территорий и более 2 тыс. домовладений. Об этом сообщил глава города Сергей Салмин. По его словам, ситуация остается «сложной, напряженной». Критическая отметка в реке Урал в черте города превышена на 130 см, вода продолжает подниматься. Глава МЧС Александр Куренков вновь отправился в Оренбург, сообщила пресс-служба ведомства. Министр проверит исполнение ранее выданных распоряжений по ликвидации последствий ЧС, оказание помощи пострадавшему населению и оценит развитие паводковой обстановки. Это уже третья поездка Куренкова в Оренбуржье за последние дни.

По словам мэра Оренбурга, в данный момент сложная ситуация складывается возле ЖК «Гранд Парк» и ЖК «Дубки», передает ТАСС. У «Гранда Парка» будут установлены водоналивные дамбы, уточнил он. «Вода близко подошла к ЖК «Дубки», но пока критических отметок еще нет, беспокоится не о чем», – добавил Салмин.

Мэр также сообщил, что новых подтопленных районов в Оренбурге пока нет, но растет уровень воды.

В областном центре эвакуировано 1294 человека, в том числе 302 ребенка, уточнила пресс-служба регионального правительства. Сегодня в городе снова будут обследовать подтопленные территории вдоль реки Урал – там могут находиться люди, не успевшие вовремя покинуть свои дома.

Вечером 10 апреля Салмин сообщил, что большая вода подошла близко к многоквартирным домам на улице Геннадия Донковцева, ЖК «Дубки» и «Гранд-Парк», однако, заверил он, «риск затопления сейчас отсутствует». По его словам, для сдерживания подтопления по решению главы МЧС в Оренбург доставили водоналивные дамбы.

По последним данным горадминистрации, на 8:00 11 апреля уровень воды в реке Урал у Оренбурга составляет 1060 см, критическая отметка превышена на 130 см. За сутки уровень воды в реке Урал вырос на 82 см. Напомним, Урал в районе Оренбурга превысил опасный уровень в 930 см еще вечером 9 апреля.

Ранее сегодня губернатор Оренбуржья Денис Паслер сообщил, что ситуация с повышением уровня воды в Урале у Оренбурга будет находиться на пике в течение суток.

На утро 11 апреля в Оренбургской области подтопленными остаются 11 972 жилых дома и 14 991 приусадебный участок в 23 муниципальных образованиях, сообщил департамент пожарной безопасности и гражданской защиты региона. Это меньше, чем было утром 10 апреля – 12 817 и 14 969 соответственно. На реках региона, по информации департамента, преимущественно наблюдается понижение уровней воды, за сутки от 1 до 98 см, лишь на некоторых реках повышение за сутки составило от 1 до 23 см. Опасные отметки фиксируются на реке Урал у Орска, Оренбурга и Илека, на реке Илек у поселка Веселый Первый и на реке Самара у Бузулука.

По информации пресс-службы областного правительства, из подтопленных домовладений всего эвакуировано 7 800 человек, в том числе 2 117 детей. В 40 ПВР размещены 1415 человек, в том числе 256 детей.

В Орске, где 5 апреля из-за прорыва дамбы были затоплены дома в старой и новой части города, уровень воды продолжает снижаться. За сутки ушло 14 см воды, уточнил губернатор Денис Паслер. Он отметил, что сброс с Ириклинского водохранилища за вечер был уменьшен еще на 91 куб. Глава региона считает, что ситуация с затоплением Орска была связана с катастрофически большим объемом сброса с Ириклы. «Объем притока в Ириклинское водохранилище пришел не за, условно говоря, два месяца паводка, а за четыре дня и объем сброса с водохранилища в сторону Орска вырос за сутки-полутора с 90 кубов почти до 2,7 тыс. кубометров», – объяснил Паслер (цитата по ТАСС).

Добавим, в Орске подтопленными остаются 5 973 дома с приусадебными участками, 820 домовладений освободились от воды.

По оценке местных властей, Оренбургская область в этом году столкнулась с самым масштабным паводком за всю историю наблюдений. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера. В Оренбурге, Орске и ряде других населенных пунктов объявлена частичная эвакуация.

Оренбург, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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