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Четверг, 11 апреля 2024, 10:11 мск

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Украинский дрон сбросил бомбу на маршрутку в ДНР: ранены пять человек

Архив, фото: Минобороны России

Украинские войска атаковали с помощью беспилотника маршрутный автобус на трассе Ясиноватая – Горловка в Донецкой народной республике. В результате взрыва сброшенного с дрона боеприпаса пострадали пять мирных жителей. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, ранения получили водитель и четверо пассажиров: девочка-подросток 2006 г. р., мужчины 1970 и 1983 г. р., женщины 1974 и 1979 г. р.

«Состояние пострадавших – средней степени тяжести, им оказывается вся необходимая помощь», – написал Пушилин в своем телеграм-канале.

Вечером 10 апреля в результате атаки украинского дрона во Владимировке в ДНР пострадал 16-летний подросток, сообщало представительство ДНР в СЦКК.

Донецк, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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