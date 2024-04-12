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Пятница, 12 апреля 2024, 11:52 мск

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В Оренбурге вода пришла в многоэтажки в старой части города

Архив, скриншот видео МЧС России

Паводковые воды в Оренбурге дошли до многоэтажек в старой части города. Подтоплены первые этажи многоквартирных домов, сообщает телеграм-канал Mash.

Отмечается, что подтопленную территорию в Ленинском районе обследуют сотрудники МЧС. Они ищут людей, которые решили остаться дома, надеясь, что большая вода до них не доберется, и вывозят из опасной зоны на лодках. «Всего за утро вывезли 15 человек», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Урал в Оренбурге за ночь вырос до рекордных 1129 см. По данным местных властей, в результате в городе подтоплены еще 361 дом и 995 приусадебных участков. Общее число пострадавших участков и домовладений достигло 4 963 и 2 687 соответственно.

В областном центре на данный момент подтоплено пять микрорайонов, три населенных пункта и 21 СНТ. Эвакуирован 1 521 человек, в том числе 319 детей.

Оренбург, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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