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Пятница, 12 апреля 2024, 15:25 мск

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В Омске задержали подростка за призывы к совершению терактов

В Омской области подросток рассылал друзьям сообщения с призывами совершать теракты за вознаграждение. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

Школьник отправлял сообщения знакомым, в которых предлагал совершать теракты и обещал за это деньги. Конкретная сумма не уточняется.

Установлено, что у подростка был куратор. За каждые десять сообщений он получал 2,5 тысячи рублей, передает ТАСС.

В ходе обысков у школьника изъяли мобильный телефон и компьютер. Подросток стал фигурантом уголовного дела.

Омск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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