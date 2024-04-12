ПВО сбила еще четыре украинских дрона над Белгородской и Брянской областями

Минобороны России сообщило о сбитии еще трех украинских беспилотников самолетного над Белгородской областью. По информации ведомства, атака киевского режима на регион была предотвращена около 13:00 мск.
Позднее, около 13:50 мск российские военные уничтожили украинский дрон над Брянской областью.
Ранее Минобороны сообщало о нейтрализации в Белгородской области пяти беспилотников ВСУ.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что украинский БПЛА врезался в здание ресурсоснабжающего предприятия в Белгороде, пострадали два человека.
Москва, Наталья Петрова
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