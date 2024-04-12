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Пятница, 12 апреля 2024, 18:28 мск

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Сбиты ещё два украинских беспилотника над Белгородской областью

Сегодня около 16:30 мск и 16:50 мск пресечены новые попытки киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории России. Об этом говорится в сообщении министерства обороны РФ.

Дежурными средствами ПВО один украинский два беспилотника уничтожены над территорией Белгородской области, уточнили в ведомстве.

Вместе с тем в 17:30 мск глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности.

Ранее сегодня Минобороны России сообщило о сбитии трех украинских беспилотников самолетного над Белгородской областью. По информации ведомства, атака киевского режима на регион была предотвращена около 13:00 мск.

Еще ранее сегодня Минобороны сообщало о нейтрализации в Белгородской области пяти беспилотников ВСУ.

Губернатор уточнял, что один из украинских БпЛА врезался в здание ресурсоснабжающего предприятия в Белгороде, пострадали два человека.

Белгород, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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