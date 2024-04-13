Вода в Оренбурге перестала подниматься – власти рассчитывают на стабилизацию паводковой обстановки

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге вырос на 42 см за сутки – до 1171 см. За последние 4 часа он не изменился. Об этом сообщила городская администрация утром 13 апреля. Река Сакмара за сутки река убавила 25 см и сейчас находится на отметке 753 см.

Губернатор Оренбуржья Денис Паслер рассчитывает, что вода в Урале подниматься больше не будет. «Последние 4 часа уровень воды не растет. Рассчитываем, что это плато: повышения больше не будет, ситуация стабилизируется, а затем начнется спад», – написал он в своем телеграм-канале.

По информации диспетчерского центра Оренбурга, за сутки в городе было затоплено порядка 800 домов и 1,8 тыс. приусадебных участков, передает РИА «Новости». Всего под воду ушли порядка 8 тыс. приусадебных участков и 3 тыс. домов. За ночь затопило ЖК «Гранд парк», вода вплотную подошла к многоквартирным домам в ЖК «Дубки» на улицах Потехиной и Уральской. Жители оповещаются о необходимости эвакуации из зон возможного подтопления.

Ранее региональные власти сообщали, что по состоянию на вечер 12 апреля в зоне подтопления в Оренбурге 2 689 домов и 4 971 приусадебный участок. Эвакуировано 1525 человек, в том числе 319 детей. В областном центре подтоплены поселки Заречный, им. Куйбышева, Кузнечный, Ситцовка, Подмаячный, Берды, 18 Разъезд, Краснохолм, Берды, ряд районов многоквартирных домов и 21 СНТ.

По последним данным, в Оренбурге эвакуировали новорожденных и беременных из городского перинатального центра на проспекте Гагарина из-за угрозы подтопления, сообщил областной минздрав. Пациентов перевели в Областной перинатальный центр при ООКБ №2.

Кроме того, в 12 домах города из-за подтопления котельной «Трикотажная фабрика» остановлена подача тепла и горячей воды. Ограничение касается улиц Мусы Джалиля, Шафеева, Павловская, Актюбинская и переулков Кожевенный и Заводской. В настоящее время специалисты проводят демонтаж низкостоящего оборудования.

В Орске уровень реки Урал упал еще на 23 см. Как отметил губернатор, «город продолжает освобождаться от воды и возвращаться к нормальной жизни». В то же время, добавил он, в целом паводковая обстановка в регионе остается сложной. «В ряде территорий пик паводка впереди. Мобилизуем силы и средства на илекском направлении», – уточнил глава региона.

В Орске к утру субботы, 13 апреля, остаются подтопленными 3 807 индивидуальных домов и 105 многоквартирных, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу горадминистрации. Вода ушла с территорий 1,2 тыс. домов. Накануне глава города Василий Козупица сообщал, что в Орске подтоплены 5 182 жилых домов.

Из-за рекордного паводка в Оренбургской области введен режим ЧС федерального характера, в пострадавших от половодья населенных пунктах, в том числе в Оренбурге и Орске, объявлена частичная эвакуация.

Оренбург, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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