Украина вновь атаковала дроном уникальный тренажерный центр ЗАЭС

Украинские войска вновь подвергла атаке уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС. Об этом сообщается в телеграм-канале ЗАЭС.

«Дрон ВСУ был нейтрализован над крышей корпуса «Г» УТЦ ЗАЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала», – говорится в сообщении.

В результате атаки никто не пострадал, разрушений также нет.

Предыдущая украинская атака на тренажерный центр Запорожской атомной станции произошла 9 апреля.

«Уже две недели ВСУ атакует как город Энергодар, так и Запорожскую атомную станцию. Бьют как по станции, так и по объектам ее инфраструктуры. Тем самым создавая угрозу ядерной безопасности», – заявили на ЗАЭС.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что при попустительстве Запада киевский режим систематически атакует Запорожскую АЭС, но, несмотря на это, Россия сделает все, чтобы избежать ядерной катастрофы.

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в свою очередь заявил о реальности ядерной аварии на Запорожской АЭС (ЗАЭС) из-за атак Украины на энергоблоки станции. При этом он снова не уточнил, кто именно атакует Запорожскую АЭС.

Энергодар, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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