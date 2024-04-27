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Суббота, 27 апреля 2024, 10:44 мск

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В Приморье мигранты попытались за взятку освободить земляка-нелегала

В Приморском крае задержаны двое уроженцев Таджикистана, пытавшиеся дать взятку начальнику миграционного отдела за непривлечение своего земляка к административной ответственности с последующим выдворением на родину. Возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки» (п. «а» ч. 4 ст. 291 УК РФ). Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Согласно материалам следствия, в марте текущего года в городе Спасске-Дальнем задержали 24-летнего нелегального мигранта из Таджикистана. Спустя некоторое время в отдел полиции прибыли двое его знакомых земляков и дали начальнику отдела по вопросам миграции МВД «Спасский» взятку в размере 20 тысяч рублей за то, чтобы не привлекать нарушителя к административной ответственности и не выдворять его на родину. Отмечается, что правоохранитель действовала в рамках оперативно-розыскного мероприятия, проводимого сотрудниками регионального полицейского главка.

Иностранцев задержали в момент передачи денег. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении мигрантов меры пресечения в виде заключения под стражу. Их земляк-нелегал по решению суда уже выдворен за пределы России.

Владивосток, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Нелегальная миграция

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