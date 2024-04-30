ВС РФ перехватили шесть ракет ATACMS и разбили место сборки ударных беспилотных самолетов ВСУ

Силы противовоздушной обороны России за минувшие сутки сбили шесть украинских оперативно-тактических ракет ATACMS производства США. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе специальной военной операции.

Также, по данным ведомства, средствами ПВО перехвачены две управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции и 10 украинских беспилотников.

Вместе с тем ВС РФ поразили ангар для сборки легкомоторных ударных беспилотных самолетов, два склада военно-технического имущества ВСУ, а также живую силу и военную технику противника в 108 районах. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск российской армии.

Ранее глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о попытке ВСУ ночью атаковать Крым ракетами ATACMS. По его данным, система ПВО отработала над Джанкоем и Симферополем, ракетный удар был отражен.

Сегодня днем глава Крыма Сергей Аксенов предупредил жителей и гостей полуострова о рассыпанных неразорвавшихся суббоеприпасах ATACMS после сбития ракет. Несдетонировшие части ракет обнаружены в окрестностях села Донское под Симферополем.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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