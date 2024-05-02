Суд удовлетворил второй миллиардный иск к рыбопромышленникам

Арбитражный суд Приморского края взыскал с рыбопромышленников 17,4 млрд рублей по иску Генпрокуратуры. Выданные бизнесменам квоты Росрыболовства на вылов биоресурсов отменены, сообщила пресс-служба суда.

«Сегодня суд огласил резолютивную часть решения, в которой полностью удовлетворил исковые требования Генпрокуратуры РФ о солидарном взыскании в пользу Российской Федерации ущерба водным биологическим ресурсам на сумму более 17 млрд рублей», – говорится в сообщении.

Суд также согласился с требованиями ведомства о признании ничтожными закрепления долей квот добычи водных биологических ресурсов.

В конце марта тот же суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к рыбопромышленным компаниям Сахалина и Приморья на 358,7 млрд рублей. В такую сумму ведомство оценило ущерб от отправки за рубеж квотируемых водных биоресурсов. Генпрокуратура заявила, что группа компаний, подконтрольных предпринимателю Олегу Кану, обманом заключила договоры на вылов морепродуктов, которые в полном объеме выразились за рубеж, хотя закон запрещает иностранцам добывать ВБР.

Владивосток, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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