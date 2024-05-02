В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки беспилотников объявлена в Белгородской области. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального управления МЧС РФ.

«РСЧС: Внимание! Объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны», – сказано в сообщении, опубликованном в 11:07 мск.

С аналогичным предупреждением выступила мэрия Белгорода.

Позже Минобороны России сообщило о пресечении попытки ВСУ атаковать Белгородскую область беспилотником. По данным ведомства, БПЛА самолетного типа уничтожен около 10:30 мск.

Напомним, в ночь на 2 мая силы ПВО перехватили над Белгородской областью один украинский беспилотник. Всего за ночь над Белгородской, Брянской, Ростовской, Курской областями и Краснодарским краем были нейтрализованы 12 дронов ВСУ.

Белгород, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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