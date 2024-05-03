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Пятница, 3 мая 2024, 08:41 мск

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Дрон ВСУ ударил по автобусу в Белгородской области: один человек ранен

Автобус, перевозивший на работу сотрудников коммерческого предприятия, подвергся атаке украинского FPV-дрона в селе Вознесеновка Шебекинского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В момент удара БПЛА в автобусе находились два пассажира и водитель. «В результате взрыва один человек пострадал. У мужчины баротравма и ушиб правой руки», – написал глава области в своем телеграм-канале.

По его словам, пострадавший самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ, где ему оказывается вся необходимая помощь.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что за прошедшую ночь над Белгородской областью и Крымом средства ПВО уничтожили шесть беспилотников ВСУ.

Белгород, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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