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Пятница, 3 мая 2024, 11:19 мск

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В Шебекино дрон-камикадзе подорвал ГАЗС

Украинские дроны-камикадзе вновь атаковали Шебекинский округ в Белгородской области. При взрыве автозаправки никто не пострадал, в результате атаки на гражданский автомобиль ранен мужчина.

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что работница газовой заправки успела отбежать на безопасное расстояние.

«Она эвакуировалась самостоятельно и не пострадала. В результате взрыва произошло возгорание резервуара для хранения газа. На месте работают оперативные службы», – написал Гладков в своем телеграм-канале.

Часом ранее атаке украинских дронов подверглось село Вознесеновка. Дрон ударил в легковушку, стоящую рядом с магазином. Автомобиль сильно поврежден, осколками посекло еще три машины рядом.

«Есть пострадавший – мужчина с осколочными ранениями спины, верхней и нижней конечностей бригадой скорой доставляется в областную клиническую больницу, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», – добавил губернатор.

Ранее утром ВСУ нацелили FPV-дрон на автобус в Вознесеновке. Ранен один мужчина из трех находившихся в автобусе.

Шебекино, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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