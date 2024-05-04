Под Белгородом взорвались два украинских дрона-камикадзе

ВСУ атаковали с помощью дрона гражданские объекты в Белгородской области. В результате взрыва поврежден частный дом и два автомобиля, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

Беспилотник упал рядом с жилым домом в селе Вергилевка Белгородского района.

«Село Вергилевка подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате его падения с последующей детонацией пострадавших нет. Выбиты окна в одном частном жилом домовладении и повреждены два легковых автомобиля», – говорится в телеграм-канале губернатора.

Глава региона заверил, что оперативные службы уже работают на месте происшествия.

Еще один дрон атаковал поселок Красное в Шебекинском округе. В результате взрыва никто не пострадал, но поврежден инфраструктурный объект связи. Ремонт начнется в ближайшее время.

Накануне украинский дрон-камикадзе влетел в частный жилой дом и взорвался в селе Малиновка. Мирные жители не пострадали.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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