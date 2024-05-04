Жилые дома горят под Курском после обстрела ВСУ

ВСУ второй раз за день обстреляли поселения Курской области. Прилеты с украинской стороны привели к пожарам в деревне Успеновка. Мирные жители не пострадали, рассказал глава региона Роман Старовойт.

«Со стороны Украины обстреляна деревня Успеновка Кореневского района. Никто из жителей не пострадал. Возникли возгорания в двух домовладениях», – написал губернатор в своем блоге.

Пожарные не могут приступить к тушению, пока военные не посчитают, что обстановка стала безопасной. Губернатор Старовойт заверил, что собственникам помогут в восстановлении имущества.

Двумя часами ранее обстреляно село Коровяковка Глушковского района. Местные жители не пострадали, но в результате 10 прилетов повреждены пять домов, трактор, грузовой и легковой автомобили.

Украинские боевики не прекращают атаки на российские регионы, в том числе с помощью беспилотников. Российская система ПВО сбивает большую часть дронов. Так, в ночь на 2 мая 12 украинских дронов нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Ростовской, Курской областями и Краснодарским краем.

Курск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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