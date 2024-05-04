Пять человек пострадали при взрыве в Белгороде

Пять человек получили осколочные ранения в результате взрыва в Белгороде. Повреждены 30 домов и 10 автомобилей, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

ЧП случилось в районе Харьковской горы, застроенном частными домами. Повреждены 30 домов, в двух возникли пожары. На месте происшествия работают спасатели и строители, которые делают замеры для будущего ремонта. Продолжается подворовой обход.

Местные жители «чудом выжили», но пятеро получили ранения, сообщил Гладков.

«Женщина с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочным ранением щеки. Женщина с ушибленной раной височной области, осколочным ранением плеча и закрытой ЧМТ. Мужчина с множественными осколочными ранениями головы, лица, закрытой ЧМТ. Мужчина с ранением бёдер, осколочным ранением кисти. Женщина с закрытой ЧМТ. Все доставлены в городскую больницу №2», – перечислил губернатор.

Он заверил, что раненые получают всю необходимую помощь и их жизни ничто не угрожает.

После инцидента Минобороны сообщило, что пресекло очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотника самолетного типа. Система ПВО засекла дрон около 17:30 мск.

«Дежурными средствами ПВО украинский летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», – говорится в сообщении.

Ранее днем украинские дроны-камикадзе атаковали село Вергилевка и поселок Красное в Белгородской области. В результате взрывов мирные жители не пострадали, но повреждены дома и автомобили, объект связи.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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