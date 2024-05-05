Атаки ВСУ повредили жилые дома под Белгородом

Сразу два населенных пункта в Белгородской области стали целями атак с украинской стороны. Село Старый Хутор обстреляно, а в Шебекино прорвались беспилотники, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

В результате атак мирные граждане не пострадали, но повреждены жилые дома.

«Под обстрел ВСУ попало село Старый Хутор Валуйского городского округа. Осколками снарядов повреждены четыре частных дома: выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. Город Шебекино подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА. В результате его падения с последующей детонацией, никто не пострадал. Выбиты окна в одном частном домовладении и хозпостройке», – перечислил Гладков в своем блоге.

Оперативные службы работают на местах происшествий. Местные власти и правоохранители проводят подворовой обход территории.

Накануне атака ВСУ завершилась взрывом в жилом районе Белгорода. В результате пять человек получили осколочные ранения, повреждены 30 домов и 10 автомобилей.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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