Четыре человека погибли, два пострадали в ДТП под Ярославлем

Легковой автомобиль с пятью пассажирами перевернулся в Переславле-Залесском. В результате погибли двое взрослых и двое подростков, еще двое подростков получили травмы, рассказали в УМВД по Ярославской области.

Вечером 5 мая на 2-м км автодороги Рязанцево-Горки-Смоленское-Шушково водитель ГАЗ 31105 не справился с управлением, и машина перевернулась.

26-летнего водителя отвезли в больницу, где он позже умер от травм. Девочка 13 лет, парень 19 лет и 63-летний мужчина умерли на месте ДТП. Еще двух подростков 18 и 15 лет отвезли в больницу, но школьника отпустили долечиваться дома.

Сотрудники МВД выясняют причины и обстоятельства аварии. Прокуратура поставила ход проверки на контроль.

В Хабаровском крае автоледи на иномарке врезалась в мотоцикл с двумя 17-летними подростками. Один юноша погиб, второй оказался в больнице.

Переславль-Залесский, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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