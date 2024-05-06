Шестеро погибли и 35 ранены: дроны ВСУ атаковали два автобуса с рабочими под Белгородом

Шесть человек погибли и 35 пострадали при утренней атаке украинских дронов-камикадзе в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

ВСУ ударили БПЛА по двум автобусам «Газель», которые везли сотрудников свинокомплекса ГК «Агро-Белгорье» на работу, и легковому автомобилю в Борисовском районе. Атака произошла в районе села Березовка, уточнил глава области в своем телеграм-канале.

Гладков опубликовал фото с места удара дронов по автобусам

По словам Гладкова, шесть человек скончались от полученных ранений на месте. Еще, по предварительным данным, 35 человек пострадали, среди них двое детей. Как отметил губернатор, дети получили поверхностные травмы.

Медики в настоящий момент оперируют мужчину в тяжелом состоянии с проникающим ранением брюшной полости. «Остальные пострадавшие с осколочными ранениями разной степени тяжести бригадами скорой доставлены в медицинские учреждения региона, всем оказывается необходимая помощь», – уточнил Гладков. На месте удара дронов по автобусам работают все оперативные службы.

Следственный комитет России заявил, что установит все обстоятельства атаки ВСУ на автобусы с рабочими свинокомплекса и «лиц, причастных к совершению данного преступления».

Белгород, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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