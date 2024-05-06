Шестеро погибли и 35 ранены: дроны ВСУ атаковали два автобуса с рабочими под Белгородом

Шесть человек погибли и 35 пострадали при утренней атаке украинских дронов-камикадзе в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
ВСУ ударили БПЛА по двум автобусам «Газель», которые везли сотрудников свинокомплекса ГК «Агро-Белгорье» на работу, и легковому автомобилю в Борисовском районе. Атака произошла в районе села Березовка, уточнил глава области в своем телеграм-канале.
По словам Гладкова, шесть человек скончались от полученных ранений на месте. Еще, по предварительным данным, 35 человек пострадали, среди них двое детей. Как отметил губернатор, дети получили поверхностные травмы.
Медики в настоящий момент оперируют мужчину в тяжелом состоянии с проникающим ранением брюшной полости. «Остальные пострадавшие с осколочными ранениями разной степени тяжести бригадами скорой доставлены в медицинские учреждения региона, всем оказывается необходимая помощь», – уточнил Гладков. На месте удара дронов по автобусам работают все оперативные службы.
Следственный комитет России заявил, что установит все обстоятельства атаки ВСУ на автобусы с рабочими свинокомплекса и «лиц, причастных к совершению данного преступления».
Белгород, Наталья Петрова
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