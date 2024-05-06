До семи выросло число погибших при атаке дронов ВСУ в Белгородской области

Число погибших при атаке украинских дронов на автобусы в Белгородской области, перевозившие сотрудников свинокомплекса «Агро-Белогорье», увеличилось до семи. Об этом сообщила пресс-служба группы компаний «Агро-Белогорье».

«В настоящий момент имеется информация о семи погибших сотрудниках Грайворонского и Борисовского свинокомплексов», – цитирует ТАСС сообщение компании. Еще 15 работников получили ранения различной степени тяжести.

«Информация по погибшим и раненым будет уточняться», – добавили в «Агро-Белогорье».

Утром 6 мая ВСУ нанесли удары дронами-камикадзе по двум «Газелям», которые везли сотрудников предприятия на работу, а также по легковому автомобилю. Изначально сообщалось о шести погибших и 35 раненых, среди пострадавших двое детей.

По последним данным Минздрава России, в результате атаки дронов в Белгородской области 40 человек получили ранения, среди них трое детей. Тридцать из них, в том числе дети, госпитализированы. Остальные получили медицинскую помощь амбулаторно.

Белгород, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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