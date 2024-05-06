Сибиряк готовил теракты в судах Тамбова по указанию Киева

Сотрудники ФСБ задержали жителя Тамбова за подготовку терактов у зданий областного и арбитражного судов. Мужчина попался, когда прятал самодельные бомбы, следует из данных ведомства.

Работники РЖД во время обхода заметили странного мужчину, который что-то прятал в строительном мусоре. На место вызвали правоохранителей, которые нашли две самодельные бомбы и обезвредили их.

Владельца устройств задержали, и он рассказал, что после начала СВО посещал проукраинские тематические сайты. В июле 2023 года украинские спецслужбы завербовали его для диверсий и терактов на территории РФ.

«Пресечена противоправная деятельность гражданина РФ 1980 года рождения, осуществлявшего подготовку подрыва самодельных взрывных устройств у зданий Тамбовского областного и арбитражного судов по указанию украинских спецслужб», – говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту. Подозреваемый арестован.

Ранее сотрудники ФСБ ликвидировали агента украинской военной разведки, который планировал на территории России серию терактов. Взрывы готовились на объектах МО РФ в Подмосковье и на топливном терминале в Ленобласти.

Тамбов, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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