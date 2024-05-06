ПВО сбила украинский дрон над Курской областью

Российская ПВО сбила запушенный ВСУ беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ.

Атаку БПЛА самолетного типа зафиксировали около 09:00 мск. Дежурные средства ПВО сбили украинский аппарат над территорией Курской области. Последствия на земле не уточняются.

По данным военных, со стороны Украины запущены еще несколько беспилотников в сторону города Суджа и Суджанского района.

Накануне в курской деревне Успеновка случились пожары после обстрела с украинской стороны.

Курск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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