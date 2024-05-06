ВСУ снова ударили дроном-камикадзе по автомобилю в белгородском селе

Украинские боевики повторно атаковали автомобиль на дороге в Борисовском районе Белгородской области. Мужчина получил осколочное ранение ноги, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Дрон-камикадзе ВСУ выбрал целью легковой автомобиль на дороге в районе села Березовка.

«Один человек пострадал – у мужчины осколочные ранения нижней конечности. Бригадой скорой пострадавший доставлен в Центральную районную больницу, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», – сообщил Гладков в своем блоге.

Примерно в то же время украинский дрон-камикадзе повредил инфраструктурный объект связи в селе Старый Хутор Валуйского городского округа. Мирные жители при этом не пострадали.

Ранее утром украинские дроны-камикадзе атаковали два автобуса с рабочими Борисовском районе. В результате семь человек погибли и 35 пострадали.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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