ВСУ снова ударили дроном-камикадзе по автомобилю в белгородском селе

Украинские боевики повторно атаковали автомобиль на дороге в Борисовском районе Белгородской области. Мужчина получил осколочное ранение ноги, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
Дрон-камикадзе ВСУ выбрал целью легковой автомобиль на дороге в районе села Березовка.
«Один человек пострадал – у мужчины осколочные ранения нижней конечности. Бригадой скорой пострадавший доставлен в Центральную районную больницу, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», – сообщил Гладков в своем блоге.
Примерно в то же время украинский дрон-камикадзе повредил инфраструктурный объект связи в селе Старый Хутор Валуйского городского округа. Мирные жители при этом не пострадали.
Ранее утром украинские дроны-камикадзе атаковали два автобуса с рабочими Борисовском районе. В результате семь человек погибли и 35 пострадали.
Белгород, Наталья Рязанова
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