Военные сбили три украинских дрона над Белгородщиной

Российские военные помешали очередной попытке ВСУ атаковать Белгородскую область с помощью беспилотников. Прорвавшийся сквозь оборону дрон повредил объект связи в Шебекинском округе.

«Около 14.00 мск дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», – говорится в сообщении Минобороны РФ.

Глава региона Вячеслав Гладков рассказал, что один дрон-камикадзе сумел долететь до Шебекинского округа и повредить объект связи в селе Муром.

«В результате взрыва пострадавших нет, поврежден инфраструктурный объект связи. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с МО РФ», – написал губернатор в своем телеграм-канале.

В течение дня 6 мая ВСУ несколько раз атаковали Белгородщину с помощью беспилотников. В результате семь человек погибли, десятки ранены.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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