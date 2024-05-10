Вызванный дроном пожар на калужском НПЗ потушен

Пожарные сумели справиться с огнем на НПЗ в Калужской области, где из-за падения украинского беспилотника начался пожар, сообщил глава региона Владислав Шапша.

В ночь на 10 мая украинские боевики атаковали ряд центральных регионов России с помощью беспилотников. Один из дронов упал в Дзержинском районе Брянской области и вызвал пожар.

«Сегодня ночью в результате падения БПЛА на территории предприятия в Дзержинском районе произошло возгорание. На данный момент пожар ликвидирован. По предварительным данным пострадавших нет», – написал губернатор в телеграм-канале.

Специалисты оценивают размер ущерба, причиненного огнем инфраструктуре предприятия.

В Минобороны РФ подтвердили, что киевский режим пытался ударить по российским регионам БПЛА самолетного типа. «Дежурными средствами ПВО были уничтожено пять украинских БПЛА: три над территорией Брянской области, один над территорией Московской области и один над территорией Белгородской области», – перечислили в МО РФ.

Средства РЭБ также перехватили один украинский дрон над Курской областью. Аппарат взорвался на земле, никто не пострадал.

Калуга, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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