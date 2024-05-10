Над Белгородом сбили еще два беспилотника ВСУ

Киевский режим вновь попытался атаковать Белгород с помощью беспилотников, но оба аппарата были сбиты системой ПВО.

Атаку с украинской стороны c применением БпЛА самолетного типа зафиксировали около 09:00 мск. «Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», – сообщили в Минобороны РФ.

Губернатор региона Вячеслав Гладков заверил, что последствий на земле не было.

«Над Белгородом и Белгородским районом сбиты две воздушные цели на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Данные уточняются», – написал Гладков в своем телеграм-канале.

В ночь на 10 мая системы ПВО сбила пять украинских дронов над центральными регионами РФ. Один из беспилотников уничтожен над Белгородской областью.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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