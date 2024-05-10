ВСУ атаковали несколько сел в Брянской и Белгородской областях

Украинские боевики атаковали сразу несколько сел в Брянской и Белгородской областях. Мирные граждане не пострадали, но повреждены жилые дома.

В сторону Белгородской области отправили беспилотники, но российская ПВО сбила несколько целей на подлете к столице региона. Оперативные и аварийные службы работают на местах падения обломков, которые повредили несколько жилых домов, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Пострадавших нет. Различные повреждения выявлены в поселке Дубовое: в шести частных домах выбиты окна, посечены фасады и заборы. Также имеются повреждения линии газоснабжения. В селе Таврово осколками посечены кровли двух частных домах», – говорится в телеграм-канале губернатора.

Села Алешковичи и Ломаковка в Брянской области были обстреляны с украинской стороны.

«Украинские террористы совершили обстрел села Алешковичи Суземского района, села Ломаковка Стародубского муниципального округа. Пострадавших нет», – написал глава ргеиона Александр Богомаз в своем блоге.

В первом поселении частично поврежден один частный дом, во втором – осколками посечены три дома.

Ранее днем над Белгородской областью были сбиты несколько беспилотников, отправленных для атаки с украинской стороны.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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