российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 11 мая 2024, 14:27 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Курской области украинский дрон сбросил бомбу: погиб местный житель

Сегодня украинский дрон сбросил взрывное устройство в Судже Курской области. Как сообщил глава региона Роман Старовойт, смертельные ранения получил местный житель.

«Был ранен местный житель. Его оперативно доставили в районную больницу, где оказали первую медицинскую помощь. Однако мужчина скончался: полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью», – отметил губернатор в своем телеграм-канале.

Ранее министерство обороны РФ сообщило, что в течение минувшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки по территории РФ с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Дежурными средствами ПВО были уничтожены 21 реактивный снаряд и девять БпЛА над территорией Белгородской области, семь БпЛА – в Курской и Волгоградской областях.

Курск, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Украина

Минобороны РФ подтвердило – началось наступление: российские войска взяли под контроль несколько населенных пунктов в Харьковской области / Удар по нефтебазе в ЛНР: число погибших увеличилось / Отправка европейских войск на Украину исключена: СМИ раскрыли содержание договора о гарантиях безопасности ЕС и Киева / Украинский квадрокоптер атаковал Белгородскую область: взорван грузовик, есть жертвы / Киев сообщил о российском наступлении на Харьков со стороны Белгородской области / Над тремя регионами России сбиты 21 реактивный снаряд и 16 беспилотников: есть пострадавшие / Варшава вернула Киеву двух сбежавших уклонистов / Вашингтон готовит новые пакеты военной помощи Киеву

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Конфликт на Украине, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,