В Курской области украинский дрон сбросил бомбу: погиб местный житель

Сегодня украинский дрон сбросил взрывное устройство в Судже Курской области. Как сообщил глава региона Роман Старовойт, смертельные ранения получил местный житель.

«Был ранен местный житель. Его оперативно доставили в районную больницу, где оказали первую медицинскую помощь. Однако мужчина скончался: полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью», – отметил губернатор в своем телеграм-канале.

Ранее министерство обороны РФ сообщило, что в течение минувшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки по территории РФ с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Дежурными средствами ПВО были уничтожены 21 реактивный снаряд и девять БпЛА над территорией Белгородской области, семь БпЛА – в Курской и Волгоградской областях.

Курск, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube