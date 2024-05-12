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Понедельник, 13 мая 2024, 00:05 мск

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ВСУ опять ударили по жилым кварталам Белгорода ракетами «Вампир» и «Ольха»

Сегодня в период с 19:50 до 20:40 мск была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по жилым кварталам города Белгорода с применением реактивных систем залпового огня «Ольха» и RM-70 «Вампир».

«В ходе отражения атаки российскими средствами ПВО уничтожены двенадцать реактивных снарядов РСЗО «Вампир» и два реактивных снаряда РСЗО «Ольха», – сообщило министерство обороны РФ.

Напомним, ракетная атака на Белгород, которая привела к обрушению жилого дома, произошла около 11:40 мск. По данным министерства обороны РФ, всего с украинской стороны было выпущено 12 ракет. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

К настоящему времени из-под завалов извлечены восемь тел погибших. Всего при обстреле и обрушении дома пострадали порядка 20 человек, в том числе грудной ребенок. Предполагается, что поисково-спасательная операция будет продолжаться до полного разбора завалов обломков дома.

Белгород, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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