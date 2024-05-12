После обстрела и обрушения подъезда многоэтажки в Белгороде возбуждено уголовное дело о теракте

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после обстрела Белгорода и обрушения подъезда многоэтажного жилого дома. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«12 мая вследствие атаки вооружённых формирований Украины на город Белгород снаряд попал в жилой многоэтажный дом. В результате произошедшего, по предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие. Главным следственным управлением СК России по данному факту возбуждено уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК РФ)», – уточнил Следком.

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По поручению главы Следственного комитета Александра для оказания практической помощи в Белгород направлены криминалисты и эксперты центрального аппарата ведомства.

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Ранее сегодня министерство обороны РФ раскрыло данные о новом украинском обстреле Белгорода, в результате чего была разрушена многоэтажка. Как говорится в сообщении ведомства, около 11:40 мск в общей сложности было выпущено 12 ракет.

После обрушения подъезда жилого многоэтажного дома в Белгороде удалось спасти 12 человек, в числе которых 2 ребенка, сообщили в МЧС. В ведомстве также уточнили, что при проведении поисково-спасательных работ произошло повторное обрушение кровли здания. По предварительным данным, которые приводит ТАСС со ссылкой на источники, пострадали до 17 человек. Под завалами могут находиться люди.

Белгород, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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