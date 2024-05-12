Белгород обстреляли ракетами «Вампир», «Точка-У» и «Ольха» – Минобороны

Министерство обороны РФ раскрыло данные о новом украинском обстреле Белгорода, в результате чего была разрушена многоэтажка. Как говорится в сообщении ведомства, около 11:40 мск в общей сложности было выпущено 12 ракет.

«Около 11.40 мск киевским режимом совершена террористическая атака по жилым кварталам города Белгорода с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У», реактивных систем залпового огня «Ольха» и RM-70 «Вампир», – уточнили в минобороны.

«В ходе отражения атаки российскими средствами ПВО уничтожены шесть ракет «Точка-У», четыре реактивных снаряда РСЗО «Вампир» и два реактивных снаряда РСЗО «Ольха». Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК «Точка-У» поврежден жилой дом в городе Белгород», – говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным, которые приводятся в телеграм-каналах и СМИ, в результате обстрела есть пострадавшие.

Белгород, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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