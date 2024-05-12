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Воскресенье, 12 мая 2024, 13:45 мск

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ВСУ снова ударили по Белгороду: обрушился подъезд жилой многоэтажки

Архив. Фото: t.me/vvgladkov

Украинские войска вновь нанесли массированный удар по гражданским объектам в Белгороде. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж

«Город Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ. На Харьковской горе в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж. Выехал на место. Все подробности позже», – пояснил губернатор.

Накануне вечером Белгород и Белгородский район также подверглись обстрелу, в результате которого одна жительница областной столицы погибла и ещё 29 человек, в том числе ребенок, получили осколочные ранения.

Telegram: ВИДЕО

Белгород, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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