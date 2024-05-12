В Белгороде после обрушения многоэтажки пока удалось спасти 12 человек (ВИДЕО)

После обрушения подъезда жилого многоэтажного дома в Белгороде удалось спасти 12 человек, в числе которых 2 ребенка. Об этом говорится в сообщении МЧС.

В ведомстве также уточнили, что при проведении поисково-спасательных работ в произошло повторное обрушение кровли здания.

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Ранее министерство обороны РФ раскрыло данные о новом украинском обстреле Белгорода, в результате чего была разрушена многоэтажка. Как говорится в сообщении ведомства, около 11:40 мск в общей сложности было выпущено 12 ракет.

По предварительным данным, которые приводятся в телеграм-каналах и СМИ, в результате обстрела есть пострадавшие.

Белгород, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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