ПВО отбила украинские атаки на четыре региона РФ: сбиты 31 дрон, 12 снарядов и четыре ракеты

Силы противоздушной обороны России в течение ночи отразили несколько попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотников, реактивных систем залпового огня «Ольха» и авиаракет Storm Shadow по объектам на территории РФ.

По информации Минобороны, дежурными средствами ПВО уничтожены 12 реактивных снарядов РСЗО «Ольха» и 12 БПЛА самолетного типа над Белгородской областью, 8 беспилотников – над Курской областью, четыре ракеты Storm Shadow и семь БПЛА – над территорией Крыма. Еще четыре украинских беспилотника перехвачены над Липецкой областью.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Черемошное Белгородского района после отражения воздушной атаки ВСУ были повреждены пять частных жилых домов, один из них оказался полностью разрушен в результате прямого попадания снаряда. «Трое мирных жителей, которые в этот момент были дома, каким-то чудом отделались легкими царапинами и ссадинами», – написал глава региона в своем телеграм-канале. По его словам, от вызова скорой помощи они отказались, «глава поселения отвез их к родственникам». Кроме того, добавил Гладков, повреждены три автомобиля.

Липецкий губернатор Игорь Артамонов уточнил, что украинские дроны были подавлены территории Становлянского округа. Никто не пострадал. «Ликвидируется возгорание на территории электроподстанции», – написал глава области в своем телеграм-канале.

Накануне в результате ракетного удара ВСУ по Белгороду обрушился подъезд десятиэтажного жилого дома. Утром 13 мая МЧС России сообщило о завершении поисково-спасательных работ. Под завалами обнаружены тела 15 человек. Удалось спасти 17 человек.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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