До 15 человек выросло число погибших при обрушении подъезда в Белгороде

Спасатели за ночь достали тела еще трех человек из-под обломков рухнувшего подъезда многоэтажки в Белгороде. Общее число погибших составило 15 человек. Спасатели объявили о завершении поисково-спасательной операции.

«Поисково-спасательные работы и разбор завалов в Белгороде завершены. Удалось спасти 17 человек. К сожалению, 15 погибли, они извлечены из-под завалов», – говорится в сообщении МЧС.

Днем 12 мая украинские боевики нанесли массированный удар по жилым районам в Белгороде. Один снаряд попал прямо в 10-этажный дом, в результате чего обрушился подъезд по всей высоте дома. В числе погибших двое детей. Спасатели круглосуточно работали над разбором завалов и сумели вытащить несколько человек живыми.

Руководство области и главы других регионов выразили соболезнования семьям погибших и возмутились новым терактом со стороны ВСУ.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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