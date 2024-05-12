Под завалами рухнувшего подъезда многоэтажки в Белгороде нашли 12 жертв, в том числе двух детей

В Белгороде из-под завалов рухнувшего подъезда многоэтажки после обстрела со стороны Украины извлекли 12 жертв, в том числе двоих детей. Об этом говорится в сообщении МЧС.

Как ранее сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, всего в городе пострадали 20 человек, в том числе двое детей. «Полуторамесячный ребенок с баротравмой, закрытой черепно-мозговой травмой, термическим ожогом лица и шеи готовится к транспортировке в сопровождении реаниматолога в Российскую детскую клиническую больницу в Москве. 16-летний парень с баротравмой, открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга госпитализирован в отделение реанимации детской областной клинической больницы. 11 пострадавших с различными травмами находятся в медицинских учреждениях города Белгорода под наблюдением специалистов. Ещё шесть человек уже получили необходимую медицинскую помощь и отправлены домой на амбулаторное лечение», – уточнил Гладков.

По его словам, спасательные работы будут продолжаться до полного разбора завалов.

Напомним, ракетная атака на Белгород, которая привела к обрушению жилого дома, произошла около 11:40 мск. По данным министерства обороны РФ, всего с украинской стороны было выпущено 12 ракет. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

После обрушения подъезда жилого многоэтажного дома в Белгороде удалось спасти 12 человек, в числе которых 2 ребенка, сообщили в МЧС. В ведомстве также уточнили, что при проведении поисково-спасательных работ произошло повторное обрушение кровли здания.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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