Шестерых раненых из Белгорода перевезут в Москву

Врачи готовят шестерых раненых для перевозки из Белгорода в Москву. Еще десять человек отпустили долечиваться амбулаторно. Всего 12 мая погибли 19 человек и ранены 27, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Накануне в Белгород приехали специалисты федеральных медцентров и осмотрели пациентов.

«Во время вечерних обстрелов погибли еще три мирных жителя. Еще одна женщина, которая получила ранения 11 мая, скончалась в больнице. 19 человек – это те потери, которые мы понесли за вчерашний день. 27 человек получили ранения. Десяти оказана амбулаторная помощь, и они уже отпущены домой. Шесть человек сейчас готовятся к отправке в федеральные клиники, в том числе и полуторамесячный ребенок с мамой», – говорится в телеграм-канале Гладкова.

11 пострадавших размещены в белгородских больницах, всем оказана помощь.

36 жильцов из поврежденной многоэтажки находятся в ПВР, остальные разъехались по родственникам. Специалисты изучают документацию и оценивают состояние поврежденного дома, его безопасность для жильцов уцелевших подъездов.

Гладков поблагодарил жителей Белгорода за помощь пострадавшим после попадания снаряда в подъезд жилого дома.

«Обычные прохожие: мужчины и женщины из соседних домов, которые бросались в завал и вытаскивали детей и стариков. Они помогали спасателям, которые начинали прибывать на место трагедии. Это были и члены нашей самообороны, которые вышли и занимались эвакуацией жителей из разрушенного и соседних подъездов», – перечислил губернатор.

Ранее утром спасатели объявили о завершении поисково-спасательной операции у 10-этажного дома на улице Щорса. В результате попадания снаряда в дом погибли 15 человек, спасти удалось 17 человек.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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